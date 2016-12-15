Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasından sonra konuk Cumhurbaşkanı Pahor, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Erdoğan törende hazır bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve diğer bürokratları konuk Cumhurbaşkanına tanıttı. Tören, iki Cumhurbaşkanının gazetecilere poz vermesinin ardından sona erdi.

İkili ve heyetlerarası yapılacak görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanları 18.45’de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Derya Yetim



