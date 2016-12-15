Diğer
Kategoriler

Slovenya Cumhurbaşkanı Türkiye’de

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak geldiği Türkiye’de resmi törenle karşılandı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Türkiyede

15 Aralık 2016 17:05
Slovenya Cumhurbaşkanı Türkiye’de - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasından sonra konuk Cumhurbaşkanı Pahor, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Erdoğan törende hazır bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve diğer bürokratları konuk Cumhurbaşkanına tanıttı. Tören, iki Cumhurbaşkanının gazetecilere poz vermesinin ardından sona erdi.
İkili ve heyetlerarası yapılacak görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanları 18.45’de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Derya Yetim 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç