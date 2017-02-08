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Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Viktor Erjavec: "Balkanlara yeni bir göç dalgası ile baş edemeyiz"

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Viktor Erjavec, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılı ilkbaharında yapılan geri kabul anlaşmasının iptal edilmesinin Balkan ülkelerinde istikrarı bozacağını, bunun altından kalkmanın mümkün olamayacağını söyledi.


08 Şubat 2017 15:48

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Viktor Erjavec, Alman Die Welt gazetesinin sorularını cevapladı. Türkiye ile AB arasında yapılan geri kabul anlaşması hayati bir önem taşıdığını söyleyen Erjavec, "Bizim için olduğu kadar diğer balkan ülkeleri için de durum aynıdır. Türkiye geri kabul anlaşmasını bozması halinde ülkede bulunan üç milyon mülteci balkan rotası diye tabir ettiğimiz yolu kullanıp orta ve kuzey Avrupa ülkelerine gitmek isterse zaten zor yıllar yaşayan balkan ülkelerinin istikrarı daha da bozulur ve bunun altından kalkmamız mümkün olamaz" dedi.

Balkan ülkelerinin zor yıllar yaşadığını, Makedonya seçimden çıktığını ve henüz istikrarlı bir hükümet kurulamadığını kaydeden Erjavec, Sırbistan ile Kosova arasındaki ihtilafın halen devam ettiğine dikkat çekti. Bosna-Hersek'teki azınlıklar arasındaki anlaşmazlıklar ve Slovenya Hırvatistan arasındaki sınır sorunlarının çözülmediği bir dönemde bir de göç dalgası gelmesiyle istikrarın tamamen bozulacağını ve kaos ortamı doğacağını söyleyen Bakan Karl Viktor Erjavec, Türkiye'nin Balkanların istikrarı için hayati önem taşıdığını söyledi.
 

Etiketler: Karl Viktor Erjavec


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