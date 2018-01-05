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Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen Wesley Sneijder, Katar takımı Al-Gharaffa’ya transfer olduğunu açıkladı.

Sneijder, Al-Gharaffaya transfer oldu

05 Ocak 2018 15:37

Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder, Katar yolcusu. 33 yaşındaki futbolcu, Hollanda’da bir televizyona yaptığı açıklamada Katar ligi ekiplerinden Al-Gharaffa’ya transfer olduğunu belirtti.

Galatasaray macerasını Nice transferi ile sonlandıran, Hollandalı oyuncu Fransız ekibinde forma şansı bulamayarak istenilen performansı verememişti. Deneyimli futbolcu, Nice’ten Katar ligi ekiplerinden Al-Gharaffa’da forma giyeceğini duyurdu.

Wesley Sneijder’in forma giyeceği Al-Gharaffa takımının başına kısa süre önce Bülent Uygun getirilmişti. 

 

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