La Gazzetta dello Sport'a konuşan Sneijder, Inter formasıyla büyük başarılara imza attığı eski takımının vatandaşı Frank de Boer'e yeterince şans vermediğini ifade ederek, "Inter Moratti'nin kulübü satmasıyla bitti. Ben de Inter'e her şeyimi verdim, kalbimi ortaya koydum ama kötü bitti. Kendimi üzerine basılmış gibi hissettim" dedi.

Sneijder, İtalya'ya tekrar dönmesi ihtimali hakkındaki soruya ise, "Sanmıyorum, kavga ederek ayrıldım İtalya'dan. Ama AC Milan'da oynamak benim çocukluk hayalim. Kariyerimi bitirmeden önce orada Milan'da oynamak isterim. Yaşım ilerledi ancak hala orada oynayabilirim" şeklinde yanıt verdi.

Hollandalı oyuncu Türkiye Süper Ligi ve İstanbul'daki hayatı için de "Türkiye'de iyiyiz. Ailem İstanbul'da olmaktan mutlu. Türkiye ligi sanıldığından daha zor ve rekabetçi bir lig" yorumunda bulunurken iki şehir derbisini karşılaştırırken Türk derbisi için 'tutkulu' ifadesini kullandı.

Burak Ortahamamcılar