Diğer
Kategoriler

Sneijder'den Eskişehirsporlu küçük dev adama mesaj var

Eskişehirspor Sosyal Medya Sorumlusu Burak Sakçı için Wesley Sneijder bir video çekti.

Sneijderden Eskişehirsporlu küçük dev adama mesaj var

28 Mart 2018 14:31

Yarın doğum gününü kutlamaya hazırlanan doğuştan cam kemik hastası Burak Sakçı, ilk hediyesini dünya yıldızı Sneijder'den aldı. Şimdilerde Katar Ligi Al-Gharafa takımında top koşturan Hollandalı yıldız, Eskişehirspor eski Teknik Direktörü Bülent Uygun'un öğrencisi olarak ter döküyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Eskişehirspor Kaleci Antrenörü olarak görev yapan ve Burak Sakçı ile antrenman yapan Mehmet Tezcan'ın da girişimleri ile, 26 yaşına girecek olan küçük dev adam unutulmadı. Eski Galatasaraylı oyuncu Sneijder tarafından Sakçı için çekilen videoda, "Küçük dev adam, bu senin için" ifadeleri yer alıyor. Doğum günü hediyesi olarak takımının formasını gönderen Sneijder'e, Burak Sakçı'nın cevap olarak çekeceği video şimdiden merak konusu oldu. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç