Antalya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı balosunda, Galatasaray’ın 11 Aralık 2013’te Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Juventus’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımın tek golünü atan isim olan Wesley Sneijder’ın imzalı kramponları baloda düzenlenen açık arttırmayla diş hekimi İrfan Biner ve müteahhit Taylan Erbaş tarafından 7000 TL’ye satın alındı.

Baloda konuşan dernek başkanı Gökmen Güzel, "Dernek olarak yeni yılı yeni umutlarla ve yeni beklentilerle karşılamak için bir araya geldik. 2017 güzel olacak. Barış, huzur ve güven dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Daha nice şampiyonluklar yaşarız. 22'nci senesini dolduran derneğimizde daha nice sizlerle birlikte etkinler, şampiyonluk kutlamaları yaparız" ifadelerini kullandı.