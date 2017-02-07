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Snowden’nin avukatı: 'ABD’den iade talebi gelmedi'

Eski CIA mensubunun Edwardf Snowden’in Avukatı Anatoliy Kuçerena, Moskova’nın Washington’dan CIA eski mensubu Edward Snowden’in iadesi üzerine herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

Snowdennin avukatı: ABDden iade talebi gelmedi

07 Şubat 2017 18:37

“Bugüne kadar Edward Snowden suçlanmadı, Rusya Federasyonunun adresine iadesi konusundaki bir talep gelmedi” diyen Avukat Kuçerena, Snowden’in Rus vatandaşı olmak istemesi durumunda bu konunun 5 yıl sonra açılacağını kaydetti. Anatoliy Kuçerena, “Mevcut mevzuata göre, arzu ettiğinde 5 yıl sonra Rus vatandaşlığı alma konusunu gündeme getirip başvurabilir. Bu süre dolmadan önce, bu konuyu açmak için çok erken” dedi. Avukat, CIA eski çalışanının şu an Rusya’da ülkenin kanunlarına uyup yaşadığını dile getirdi.  

Tatiyana Şuvalova

Etiketler: ABD, snowden


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