Kış aylarının vazgeçilmez zevklerinden biri olan soba üstünde kestane mevsimi başladı. Vatandaşlar, hem soba ateşinde hem ısınıp hem de ateşte pişirilen kestanelerin tadına bakıyor. İşyerin de soba yakarak ısınan, fırsat buldukça da mevsimin meyvelerini tatmaya çalıştıklarını anlatan ilçe esnaflarından İbrahim Gökbulak; “Kestane herkes tarafından sevilen, kış mevsimi ile özdeşleşmiş çok lezzetli, sağlıklı ve besleyici bir yemiştir. Her zaman olmasa da bazen yorgunluğumuzu atmak bazende dinlenmek için manavdan aldığımız kestaneleri soba üzerinde pişiriyoruz. Hem soba başındaki sohbetler hemde sıcacık olan kestanelerin tadına doyum olmuyor. Şimdi kestane fiyatları pahalı olduğu için sadece tadımlık alabiliyoruz. Soba başında kış günlerinin vazgeçilmezlerinden olan kestanelerin piştiği, güzel sohbetlerin gerçekleştiği, ardından soba başında içilen çaylar belkide sıcak kış günlerinin en sıcak saatleri olarak geçiyoruz" dedi.

Serdar Adıyaman