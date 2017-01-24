Diğer
Kategoriler

Soba faciası: 2 ölü

Isparta’nın Aksu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi yaşamını yitirdi.

Soba faciası: 2 ölü

24 Ocak 2017 12:26

Süleyman Demirel Üniversitesi Mehmet Süreyya Demirarslan MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melek Demirkazık’ın (21) evine giden bir arkadaşı içeriden uzun süre yanıt gelmeyince durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler Demirkazık ile arkadaşı olduğu öğrenilen Halit Dalkıran’ı (23) hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekipleri iki kişinin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi. İki gencin cesetleri, otopsi için Eğirdir Kemik Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Morguna kaldırıldı. 

Ferhat Kaya

Etiketler: ısparta, soba faciası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!