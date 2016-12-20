Diğer
Kategoriler

Soba içindeki uyuşturucuyu 'Evlat' buldu

Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyona katılan Evlat isimli narkotik köpeği, evin içerisinde soba içerisine gizlenmiş esrar maddesi buldu.

Soba içindeki uyuşturucuyu Evlat buldu

20 Aralık 2016 14:48

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ve Çal ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Honaz ilçesi Kocabaş mahallesine özel otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşması üzerine içerisinde iki şüphelinin bulunduğu aracı Kocabaş Mahallesi girişinde durdurdu. Yapılan aramalarda araç içerisinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Aynı gün şüphelilerin ikamet ettiği Denizli il merkezi İncilipınar Mahallesindeki adreslerinde yapılan aramada da bir kilo 500 gram esrar maddesi ile satışa hazır 5’er gramlık paket ele geçirdi.
Çal ilçesinde yapılan operasyonda ise Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphelendikleri bir kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyona katılan Evlat isimli narkotik köpeği, evin içerisinde kuzine soba içerisine gizlenmiş, satışa hazır paketler halinde 2 bin 237 gram esrar maddesi buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: Denizli, soba, uyuşturucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç