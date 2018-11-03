Soba kovasında yakılan odun öldürdü

Alaşehir Belenyaka Mahallesi'nde bulunan bağ evlerinde oturan Adem Karaoğlan (58) ve eşi Keziban Karoğlan (54) dün akşam saat 22.00 sıralarında ısınmak için soba kovasında odun yaktı. Bir süre sonra uyuyan çift, kovadan çıkan dumandan zehirlendi. Saat 23.30 sıralarında uyanan Adem Karaoğlan dışarıya çıktı. Kendisinde yorgunluk hisseden Adem Karaoğlan, eşine seslenerek, kafasının altına koymak için yastık istedi. Bir süre beklemesine rağmen eşi gelmeyince, içeriye giren ve eşini uyandırmaya çalışan Adem Karaoğlan eşinin tepki vermemesi üzerine hemen yan tarafta oturan kardeşi Mehmet Karaoğlan'a seslendi. Kardeşi Mehmet Karaoğlan abisi ve yengesinin durumlarını görünce 112 acil servisi aradı. Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Keziban Karaoğlan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Karaoğlan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

