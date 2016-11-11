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Soba kurbanı anne ve oğlu yan yana defnedildi

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve küçük oğlu toprağa verildi.

Soba kurbanı anne ve oğlu yan yana defnedildi

11 Kasım 2016 13:17

 Anne ve oğlu Adana Adli Tıp kurumunda yapılan otopsi sonrası memleketleri Niğde’nin Gösterli köyü mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan yakınları gözyaşlarına boğulurken anne ve oğul yan yana toprağa verildi. 

Olayın geçmişi

Niğde'nin İlhanlı Mahallesi 173. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında yaşayan 41 yaşındaki Yasemin Arvasi ve 13 yaşındaki oğlu Ubeydullah Arvasi’nin komşuları, durumdan şüphelenerek polisi ve itfaiyeyi aradı.Niğde Belediyesi itfaiye ekibi ve polis, balkonun camını kırarak eve girdi. Ekipler anne Yasemin’in yer yatağında oğlu Ubeydullah’ın ise kanepe de cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan otopsi sonucu anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksiz gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 

Yasin Esen
NİĞDE


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