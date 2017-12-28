Soba kurbanı baba-oğul toprağa verildi

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde dün akşam ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki Mustafa Yapucu ile 22 yaşındaki oğlu Berkay Yapucu için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Mustafa Yapucu'nun Hatay’da görev yapan oğlu Uzman Çavuş Necati Yapucu ve akrabaları gözyaşı döktü. Cenazede, okulunu bitirdikten sonra vatani görevini yapmak üzere askere gitmek istediği öğrenilen gencin tabutuna Türk bayrağı örtüldü. Cenazeler, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılamayan anne Ayşe Yapucu'nun ise evinde akrabalarıyla taziyeleri kabul ettiği öğrenildi.

Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, mahallede esnaflık yapan Mustafa Yapucu kömür sobasını yaktıktan sonra oğlu Berkay Yapucu ile uykuya daldı. Hatay’da uzman çavuş olarak görev yapan diğer oğlu Necati Yapucu’nun yanında bulunan anne Ayşe Yapucu, eşi Mustafa ve oğlu Berkay'ın cep telefonlarına ulaşamayınca yakınlarına haber verdi. Yakınları eve gelip kontrol ettiğinde kapının kilitli olduğunu gördü. Yakınları camı kırarak içeri girdiğinde yerde yatan baba ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Eve gelen sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde, baba ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

Hasan Yiğen