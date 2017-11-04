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Soba satışları her yıl geriliyor

Bursa'da 2 milyon dolar ihracat pastasına sahip soba üretimi her yıl geriliyor.

Soba satışları her yıl geriliyor
Soba satışları her yıl geriliyor - Foto Galeri

04 Kasım 2017 09:30

Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 400 bin soba imal ediliyor. Bu üretimde önemli role sahip olan Bursa'da 2 milyon dolarlık soba ihracatı gerçekleşiyor. Doğalgazın yaygınlaşması ile her geçen yıl düşüşe geçen soba üretimi perakendecileri de mutlu etmiyor. Geçen yıllar Suriye'den gelen göçmenlerle birlikte soba satışlarında artış söz konusu olsa da, bu yıl soba üretici ve satıcıları işlerin azlığından şikayet ediyor.
Perakende soba satıcısı İsmet Şentürk, geçen yıl Suriyelilerden dolayı satışların iyi olduğunu vurgulayarak, yurt dışından gelenlerin sobaya rağbet gösterdiğini söyledi. Havaların mevsim normallerinden sıcak gitmesinin de işlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Şentürk, "Fiyatlar da yüksek kalıyor. Dövizin hareketli olmasından dolayı maliyetler yükseldi. Bizim piyasamız zaten daralan bir piyasa. Havalar da iyi gidince beklentilerimizi bulamıyoruz" dedi
Bu yıl soba fiyatlarında yüzde 30 ile 35 arasında artış olduğuna dikkat çeken Şentürk, "150 TL'den başlayan soba fiyatları bin TL'ye kadar değişiyor. Farklı üretimde soba çeşitleri var. Ortalama vatandaşımızın alacağı soba 150 TL ile 400 TL arasında diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
1960 yılından beri soba üretimi yaptıklarını belirten Serdar Avcı, sobadaki düşüşü doğalgazın yaygınlaşmasına bağlayarak, "Doğalgaz yaygınlaştıkça ister istemez işlerimizde düşüş yaşanıyor. Türkiye genelinde ortalama 400 bin yılda soba üretiliyor. Bursa olarak soba ihracatımız 2 milyon dolar civarında. Afganistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat yapılıyor. Bazı Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Suriyelilerin geldiği ilk 2 sene satışlarımız olumlu etkilendi. Bu sene Suriyeliler yerleşip sobalarını kurunca biraz daralma hissedildi. Türkiye’de Adana, Diyarbakır, İzmir, Mersin olmak üzere hemen hemen her şehre soba gönderiyoruz. Bursa soba perakendesinde ciddi düşüş var" şeklinde konuştu.

Samet Doğru - Abdullah Çibir 

 

 

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