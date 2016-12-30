Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçekaya Köyünde yaşayan A.G. (90) evindeki sobayı yakmaya çalıştığı sırada eşarbı alev aldı. Yaşlı kadın bunun üzerine başındaki eşarbı çıkartarak halının üzerine attı. Halının tutuşması üzerine çıkan yangında ev tamamen yanarken yaşlı kadın dumandan etkilendi. Yangın, Laçin ve Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından söndürülürken, A.G. ise Dodurga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İskilip’te yangın

İskilip ilçesine bağlı Yalakçay köyünde M.F.’ye (44) ait evde ise elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

M. Muttalip Yalçın

ÇORUM