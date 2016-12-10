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Sobadan çıkan alev evi yaktı

Körfez Fatih Mahallesi Özgün Sokak’ta iki katlı evin zemin katında çıkan yangında evin evin oturma odası tamamen yanarken mutfaktaki eşyalar da zarar gördü.

Sobadan çıkan alev evi yaktı

10 Aralık 2016 14:54

Öğle saatlerinde çıkan yangında edinilen bilgiye göre baba Fatih Köksal ve Naciye Köksal’ın kısa süreli dışarı çıkmasıyla çocukları 11 yaşındaki Medine ve 5 yaşındaki kardeşi volkan evde bulundukları sırada sobadan kaynaklanan yangını görünce Medine hemen kardeşini alarak evden dışarı çıktı komşuları tarafından itfaiye’ye haber verildi kısa sürede yangın yerine gelen Körfez itfaiye ekipleri evin mutfak ve oturma odasını saran yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü diğer taraftan da da evin içerisindeki yoğun dumanı tahliye etmek için havalandırma sistemini kurarak içeride oluşan dumanı dışarı tahliye etti. Anne ve baba bir süre sonra evlerine dönünce hayatları kurtulan çocuklarına sarılarak yanan evlerini üzüntü ile izlediler. Çıkan yangında evin bir odasındaki eşyalar tamamen yanarken mutfak bölümündeki eşyalarda zarar görerek kullanılmaz hale geldi.

İsmail Kurt

Etiketler: Körfez Fatih Mahallesi Özgün Sokak, soba, yangın


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