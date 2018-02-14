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Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı |Zonguldak haberleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Belen köyünde çıkan yangın sonucunda bir ev yanarak kül oldu.

Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı |Zonguldak haberleri

14 Şubat 2018 14:53

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı ilçesindeki Belen Köyünde Cevat Karahan'a (45) ait tek katlı evin oturma odasında çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına müdahale için Alaplı Belediyesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Köy sakinleri hortumla su sıkarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangını söndürmeye çalıştı. Alaplı Belediyesi itfaiye erleri yoğun duman içinde kalan eve oksijen maskelerini takarak girerek müdahale etti.Yaklaşık 2 saat süren müdahale sırasında ahşap bina tamamen yandı. Uzun süren çalışmaların ardından alevler binanın bitişiğindeki diğer evlere sıçramaması için su ve köpük karışımı püskürtme yapıldı Olayı gören vatandaşlar, “Binada 3 Kişi kalıyordu. yangın esnasında hepsi evin dışındaydılar. Yangında sobadan çıkmış” dedi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ertuğrul Yüksel
 

 

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