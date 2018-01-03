Sobadan çıkan yangında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Kastamonu'nun Yunus köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Hasan Yunusoğlu'nun kaldığı konteyner evde sobadan yangın çıktı. Alevlerin biranda sardığı konteyner evde köylünün müdahalesi sonucu alevler içinden çıkartılan Hasan Yunusoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunusoğlu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Yaşlı adam tedavi altına alındığı yanık merkezinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

