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Sobadan çıkan yangında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kastamonu'daki kaldığı konteynırz evde sobadan sıçan yangında yanarak yaralanan yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sobadan çıkan yangında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 21:02

Olay, Kastamonu'nun Yunus köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Hasan Yunusoğlu'nun kaldığı konteyner evde sobadan yangın çıktı. Alevlerin biranda sardığı konteyner evde köylünün müdahalesi sonucu alevler içinden çıkartılan Hasan Yunusoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunusoğlu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Yaşlı adam tedavi altına alındığı yanık merkezinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

Etiketler: gaz, soba

 

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