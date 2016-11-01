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Sobadan ölüm sızdı

Rize’de meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesinde, anne ile oğlu sobadan sızan gazdan etkilenerek hayatlarını kaybetti.

Sobadan ölüm sızdı

01 Kasım 2016 09:38

Olay geçtiğimiz gece Rize’nin Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan Sevdagül Kutlay (42), oğlu Muhammet Akkaya (18) ve kızı Kübra Akkaya (21) ile birlikte kaldıkları evde gece uyurken Kübra Akkaya yarı baygın vaziyette uyanıp sobadan sızan gazı fark etti. Annesinin ve kardeşinin baygın olduğunu gören genç kız komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatlarını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Kübra Akkaya tedavi altına alınırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sobada bulunan kömürlerin tam olarak yanmadığını tespit etti. Anne ile oğlunun cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Göktürk Fırat


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