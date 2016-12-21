Olay bugün sabah saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi Raif Efendi Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kızları Şükran Kul ile birlikte gecekondu evinde yaşayan 4 çocuklu Ali Rıza (90) ve Türkan Kul (85) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının telefonla ulaşamaması üzerine evlerine giden damatları Muğdat Sırmacı, kapıyı kırarak içeri girdi ve acı manzarayla karşılaştı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Rıza ve Türkan Kul çifti hayatını kaybederken, kızları Şükran Kul sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şükran Kul’un hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Polis ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından Kul çiftinin cesetleri ambulansla otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo