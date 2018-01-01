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Sobadan sızan gazdan ölen dede ve torunu defnedildi

Bolu’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede yaşamlarını yitiren 62 yaşındaki Nihat Terzi ve torunu 7 yaşındaki Sertuğ Terzi son yolculuklarına uğurlandılar.

Sobadan sızan gazdan ölen dede ve torunu defnedildi

01 Ocak 2018 15:46

Olay,dün Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Terzi ve eşi Sevim Terzi’yi ziyaret için gelen oğlu, gelini ve torunlarının birlikte kaldıkları evde sabah saatlerinde kahvaltı hazırlamak için uyanan Sevim Terzi evde gaz kokusu olduğunu farketti.

Eşi, oğlu ve torunlarına haber vermek için odaları dolaşan Sevim Terzi, aile üyelerinin hareket etmemesi üzerine 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından etkilenen 62 yaşındaki Nihat Terzi, eşi 54 yaşındaki Sevim, gelini 36 yaşındaki Aynur Terzi, oğlu 38 yaşındaki Sedat ve torunları 7 yaşındaki Sertuğ, 2 yaşındaki Eymen, 8 yaşındaki Ege ve 1 yaşındaki Melisa’ya ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdılar.

Aynı odada kalıyorlardı

Gece aynı odada kalan ve durumları ağır olarak hastaneye kaldırılan dede Nihat Terzi ile 7 yaşındaki torunu Sertuğ Terzi, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiler.

Gözyaşları içinde defnedildiler

Hayatlarını kaybeden Nihat Terzi ile torunu Sertuğ Terzi’nin cenazeleri sabah saatlerinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morgundan alınarak evlerine getirildi. Evde alınan helalliğin ardından dede ve torun, Yukarı Soku İlkokulu bahçesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildiler. 

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, karbonmonoksit gazı

 

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