Sobadan sızan karbonmonoksit dede ile torunu öldürdü

Olay, Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Terzi ve eşi Sevim Terzi’yi ziyaret için gelen oğlu, gelini ve torunlarının birlikte kaldıkları evde sabah saatlerinde kahvaltı hazırlamak için uyanan Sevim Terzi, evde gaz kokusu olduğunu fark etti.

Eşi, oğlu ve torunlarına haber vermek için odaları dolaşan Sevim Terzi, aile üyelerinin hareket etmemesi üzerine 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından etkilenen 62 yaşındaki Nihat Terzi, eşi 54 yaşındaki Sevim, gelini 36 yaşındaki Aynur Terzi, oğlu 38 yaşındaki Sedat ve torunları 7 yaşındaki Sertuğ, 2 yaşındaki Eymen, 8 yaşındaki Ege ve 1 yaşındaki Melisa’yı ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdılar.

Aynı odada kalıyorlardı

Gece aynı odada kalan ve durumları ağır olarak hastaneye kaldırılan dede Nihat Terzi ile 7 yaşındaki torunu Sertuğ Terzi, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiler.

Aile üyelerinden diğer 6 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Faruk Çidem

