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Sobadan zehirlenen çifti 112 ekipleri hayata döndürdü

Düzce’nin Gölyaka İlçesi Çay Köyü’nde oturan yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendi. Baygın halde bulunan çifte 112 acil sağlık ekipleri verdikleri oksijenle hayata döndürdüler.

Sobadan zehirlenen çifti 112 ekipleri hayata döndürdü

17 Şubat 2018 05:41

Olay; Düzce’nin Gölyaka İlçesi Çay Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; havanın soğuk olması nedeniyle gece sobayı yakarak yatan 70 yaşındaki Sabahattin ve 68 yaşındaki Suzan Ciba çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendi. Yaşlı çifti kontrol etmek için eve gelen çocukları baygın şekilde yatan yaşlı çifti fark etmesiyle vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı çifti evden çıkartarak hemen oksijen tedavisi uyguladılar. Oksijen soluyan Sabahattin ve Suzan Ciba çifti yeniden hayata dönerken yaşlı çift ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Ali Osman Çatana

Etiketler: düzce

 

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