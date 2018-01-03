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Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti, eşi yoğun bakıma alındı.

Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

03 Ocak 2018 21:45

Olay, saat Devrek ilçesinde bağlı Sabunlar Köyü Geriş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eve giden yakınları Dursun Pirpir’i (76) ve eşi Ayşe Pirpir’i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dursun Pirpir’in öldüğü belirlendi. Durumu ağır alan Ayşe Pirpir ise Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine tedaviye alındı. Dursun Pirpir’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pirpir çiftinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. 

Fikri Erdem
 

Etiketler: soba, zehirlenme

 

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