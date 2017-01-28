Alınan bilgiye göre, Sarıyar Köyü'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Timur-Esra çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Tolga A. saat 15.00 sıralarında annesinin balkonda çamaşır astığı sırada evdeki kolonya şişesiyle oynamaya başladı. Bu sırada kolonyanın kapağını açan minik çocuk kolonyayı yanan sobanın üzerine döktü. Sobanın üzerine dökülen kolonyanın parlamasıyla çıkan alev küçük çocuğun kıyafetlerine sıçradı. İçeri girdiğinde minik Tolga'yı yanmış vaziyette bulan annenin yakınlarından yardım istemesiyle durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Minik çocuk ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Tolga, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan aile hastanede büyük üzüntü yaşadı. Timur-Esra çiftinin 2 aylık çocuğu daha olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Yiğit



