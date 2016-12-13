Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Sobaya dökülen tiner parladı: 1’i ağır 2 yaralı

Sobaya dökülen tiner parladı: 1’i ağır 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir iş yerinde soba yakmak için kullanılan tinerin parlaması sonucunda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yanarak yaralandı.

Sobaya dökülen tiner parladı: 1i ağır 2 yaralı

13 Aralık 2016 19:52

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok’taki bir işyerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 16 yaşındaki M.E., ısınmak için işyerinde bulunan sobayı yakmak istedi. Sobanın bir an önce yanması için tiner kullanan M.E.’nin, tineri sobaya dökmesi sonucu sobada parlama meydana geldi. M.E. ile işyeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen H.İ.G. (16) bir anda sobadan yükselen alevlerin arasında kaldı. Alevlerin etkisini kaybetmesiyle birlikte her iki çocuğa da işyerindeki ve çevre dükkanlardaki vatandaşlar müdahale etti. Talihsiz çocuklar, olay mahalline çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun yüzde 60’ı yanan M.E., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yüz kısmında ve kafa bölümünde yanıklar oluşan diğer yaralı H.İ.G.’nin ise tedavisinin Elbistan’da devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Elbistan, kahramanmaraş, Sobaya dökülen tiner


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç