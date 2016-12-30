Olay, sabah saatlerinde Korkuteli ilçesinde bulunan bir kompost tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için büyük varil sobanın içine dökülen tiner bir anda parladı. Olayda Sultan Kayacan (19), Münevver Afacan (28), Keziban Piker (42) ve Hüseyin Saçan (37) yaralandı. Yaralılar ilk olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Sultan Kayacan, Münevver Afacan, Keziban Piker, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Adem Durmaz

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