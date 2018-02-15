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SOBİLMUN’da en iyi delege, İhlâs Koleji'nden

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde SOBİLMUN adıyla düzenlenen konferanslarda İhlâs Koleji öğrencisi Taha Eren Yaprak “En İyi Delege” seçildi.

SOBİLMUNda en iyi delege, İhlâs Kolejinden

15 Şubat 2018 15:35

SOBİLMUN adıyla Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen konferansta; İhlâs Koleji öğrencilerinin Model Birleşmiş Milletler Konferanslarındaki başarıları devam ediyor.

Çeşitli okullardan gelen öğrencilerin katıldığı “SOBİLMUN” etkinliği üç gün sürdü. Etkinlik boyunca öğrenciler 9 farklı alanda komiteler kurarak fikirlerini ortaya koydular. Dünya barışına katkı sunması amacıyla fikirlerin paylaşıldığı etkinlik tamamen İngilizce olarak düzenlendi.

Geçtiğimiz aylarda Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen BAUMUN’da da en iyi delege seçilen Yaprak, konferans boyunca çok güzel fikirler ortaya çıktığını ve bunları tartışarak en iyi hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İhlâs Koleji okullarında kurmuş oldukları MUN (Model United Nations) Kulüpleri ile öğrencileri yıl boyunca düzenlenen konferanslara hazırladıklarını ifade eden İhlâs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, gençlerin fikirleriyle dünyaya örnek olduklarını söyledi. İhlâs Koleji öğrencilerinin MUN konferanslarına her yıl daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Yeltekin, “Her yıl daha çok öğrencimiz MUN Kulüplerimize katılarak fikirlerini ortaya koyma şansını yakalıyorlar. Aldığımız başarılar onları daha çok teşvik ediyor. Bu vesileyle SOBİLMUN’da en iyi delege seçilen Taha Eren Yaprak’ı ve MUN Kulübü danışman öğretmeni Meryem Büşra Ünsal’ı tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler: başarı, en iyi delege, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, öğrenci

 

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