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Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı. Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

Soçi Zirvesinin sonuç bildirgesi açıklandı

30 Ocak 2018 20:37

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