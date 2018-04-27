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Social Media Awards Turkey’den Teknosa’ya ödül yağdı

Türkiye’deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilerle ölçen Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri sahiplerini buldu.

Social Media Awards Turkeyden Teknosaya ödül yağdı

27 Nisan 2018 11:51

 BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğiyle, reklamverenlerin ve ajansların yıl boyunca sosyal medyada imza attıkları başarılı işlerin değerlendirildiği Social Media Awards Turkey 2018’de, 4 ödül birden alan Teknosa, dijital alanda yatırımlarını sürdüren “Teknosa Sunar” projesi ile altın ödüle layık görüldü.

Teknosa, Dijital Özel – Medya Satın Alma kategorisinde, youtube’da en çok izleme alan influencer videolarının önündeki içeriğe uygun reklam kullanımlarıyla Teknosa’yı adresleyen “Teknosa Sunar” projesi ile altın ödül kazandı. Ayrıca gençlerin sevdiği ve takip ettiği oyuncu ve müzisyen Feyyaz Yiğit’in katılımıyla, milyonlarca öğrencinin karne telaşını esprili bir dille konu alan “Feyyaz Yiğit’le Dört Dörtlük Karne Dörtlükleri” video serisi ile de Sosyal Medyada İçerik Pazarlama Kampanyası kategorisinde gümüş, Sosyal Medyada Verinin Etkin Kullanılması kategorisinde ise bronz sertifika almaya hak kazandı. Teknosa, aynı zamanda Veri Analitiği / Teknoloji Market kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.

Etiketler: Social Media Awards Turkey, Teknosa

 

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