Markaların 1-31 Aralık dönemindeki performansını değerlendiren SocialBrands Ocak verilerine göre Madame Coco, hayran sayısı artışı ve kullanıcı etkileşiminde gösterdiği yüksek performans ile bu ayın en başarılı sosyal medya yönetimini gösteren markası oldu. 2016 yılının son çeyreğindeki listelerde ilk 10 içerisinde yer alan Madame Coco’nun Ocak performansını etkileyen en önemli etken ise yılbaşına özel yapılan içerik iletişimleri oldu. Madame Coco’nun sosyal medya iletişimleri sonucunda Twitter, Facebook ve Instagram’da kazandığı toplam hayran sayısı 210 binden fazlaydı.



YILBAŞI İLETİŞİMİ ÖN PLANDA

SocialBrands Ocak ayı sonuçlarına göre, ev ve dekorasyon sektöründen bir diğer marka olan English Home Top 100 listesinde ikinci sırada yer aldı. English Home’un listedeki başarısı yılbaşına özel yapılan iletişimleri, hayran sayısı artışı, ileti puanı ve hayran etkileşimindeki artışa dayanıyor.

SocialBrands’de sık sık ön sıralarda yer alan Zen Pırlanta, bu ay da istikrarlı sosyal medya performansıyla Top 100 listesinde üçüncü sırada yer aldı. Büyüme, ileti ve etkileşim bakımından sektör ortalamasının üzerinde olan Zen Pırlanta başarılı iletişim performansını devam ettirdi.



İLK 10’DAKİ MARKALAR



BoomSocial verileri ile hazırlanan SocialBrands sıralamasına göre ilk 10’a giren diğer markalar sırasıyla Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Mercedes-Benz Türkiye, Audi Türkiye, Turkcell, BMW Türkiye ve Akbank Sanat oldu. İlk 20’de otomotiv sektöründen toplam 5, ev ve dekorasyon sektöründen 3, bankalar sektöründen 2, perakende tekstil sektöründen ise 2 markanın yer alması dikkat çekti.



2017’DE SOSYAL MEDYA PERFORMANSLARI NASIL OLACAK?

BoomSocial’ın farklı sektör profesyonellerinden ve fikir önderlerinden alınan görüşlerle hazırladığı ‘’2017 Sosyal Medya Trendleri’’ dosyasına göre, yıl boyunca sosyal medya mecralarının ‘video’ fonksiyonları markalar tarafından daha çok kullanılacak. 2017’de video içerikli iletişimlerin markaların performansına ne kadar etkisinin olacağı ise merak konusu. BoomSocial 2017 Trend Raporu’na BoomSocial.com’dan ulaşabilirsiniz.



17 BİN MARKANIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ

Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar‘ın gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial’ın detaylı verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 17 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor.

Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi birçok veri, markaları rasyonel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.



Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial’ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar’ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands markaları, rakiplerini ve sektörleri objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm markaların sosyal medya performansları, ücretsiz olarak sunulan https://www.boomsocial.com/Social-Brands adresinden incelenebiliyor.