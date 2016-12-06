1 Kasım-30 Kasım verileri kullanılarak hazırlanan SocialBrands Aralık sıralamasında sosyal medyayı en etkin ve başarılı şekilde kullanan üç marka sırasıyla Koç Holding, Zen Pırlanta ve English Home oldu.

INSTAGRAM HER GEÇEN GÜN ÖNEM KAZANIYOR

Markalara ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarının aylık hayran sayısı artışı, ileti başarısı ve kullanıcı etkileşimi de dahil olmak üzere 38 farklı kriter göz önünde bulundurularak hazırlanan sıralamada Koç Holding en yüksek performansı gösteren marka oldu.

Aralık sıralamasında ikinci sırada ise Zen Pırlanta yer aldı. Geçtiğimiz aylarda da başarılı performans gösteren Zen Pırlanta, istikrarlı ve başarılı sosyal medya yönetimini sürdürürken, markalar arasında Instragram kullanımının her ay daha fazla popülerleşmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz ayki performans puanını arttırarak bu ay üçüncü sıraya yükselen English Home da özellikle Instagram iletişimindeki etkileşim artışı ile ön plana çıktı.

İlk 10’da yer alan tek finans kurumu olan Ziraat Bankası ise hayran sayısı artışı ile öne çıkan Facebook iletişimi sonucunda Top 100 listesinde dördüncü sırada, bankacılık sektöründe ise lider olarak konumlandı.

İLK 10’DA OTOMOTİV FİRMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya endeksi SocialBrands’e göre Aralık ayında ilk 10’a giren diğer markalar ise sırasıyla Mercedes-Benz Türkiye, Audi Türkiye, Madame Coco, LC Waikiki, Ford Türkiye ve BMW Türkiye oldu. İlk 10 içerisinde otomotiv firmalarının öne çıkması, otomotiv sektörünün sosyal medyaya verdiği önemi de gözler önüne serdi.

NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Eş zamanlı web ve sosyal medya takip, yönetim, analiz ve iç görü platformu BoomSonar‘ın gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial‘ın verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, markalara ait 17 binden fazla sosyal medya hesabının, farklı sosyal ağlar üzerindeki aktivitelerini big data prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi birçok veri, markaları rasyonel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm markaların sosyal medya performansları, ücretsiz olarak sunulan https://www.boomsocial.com/Social-Brands adresinden incelenebiliyor.

