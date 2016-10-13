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SocialBrands sosyal medyanın Ekim liderlerini açıkladı

Türkiye’nin sosyal medya analiz platformu BoomSocial verileri ile hazırlanan SocialBrands, 16 binden fazla sosyal medya hesabını tarafsız şekilde mercek altına aldı. Ekim ayı puanlarına göre sosyal medyanın liderleri Mavi, Zen Pırlanta ve Mercedes-Benz Türkiye.

SocialBrands sosyal medyanın Ekim liderlerini açıkladı

13 Ekim 2016 12:12

Türkiye’deki aktif 16 binden fazla marka hesabını inceleyerek tarafsız şekilde puanlayan SocialBrands, markaların Ekim ayı skorlarını açıkladı. Onlarca sektörü kapsayan sosyal medya marka endeksi SocialBrands, gerçekleştirdiği kapsamlı incelemeler ile markaların sosyal medya stratejilerine yön gösteriyor. SocialBrands’in Ekim ayı analizinde, gerçekleştirdiği sosyal medya aktiviteleriyle en yüksek puanı alan marka Mavi oldu.

BU AYIN LİDERİ MAVİ
Sosyal medyada bu ay en yüksek performans, geçtiğimiz aylarda önemli bir yükseliş trendine giren Mavi’den geldi. Facebook, Twitter ve Instagram’da hayranlarıyla başarılı bir iletişim kuran Mavi’nin bu ayki performansını etkileyen en önemli etken ise #mavi25 hashtagi kullanılarak paylaşılan yeni reklam filmi ‘’Hep mi çok parlıyoruz‘’ oldu. 

Zen Pırlanta, özellikle Facebook’ta aldığı yoğun etkileşim ve başarılı marka imajı yönetimiyle ikinci sırada yer alarak sosyal medya yönetimindeki performansına dikkat çekti. Ağustos ayından beri ilk üç marka arasında yer alan Mercedes-Benz Türkiye ise başarılı müşteri ilişkileri yönetimi ve yeni ürün tanıtım paylaşımlarında aldığı yüksek etkileşim sebebiyle Ekim ayında da liderler tablosundaki yerini korudu.
Facebook, Twitter ve Instagram’da markalar tarafından Eylül ayı boyunca paylaşılan 1,2 milyondan fazla içerik ve 706 milyonun üzerinde etkileşimi inceleyen SocialBrands sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Madame Coco, Audi Türkiye, Ziraat Bankası, Koton, English Home, Akbank Sanat ve BMW Türkiye.

SOCİALBRANDS MARKALARI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
Sosyal medya takip, yönetim ve analiz platformu BoomSonar‘ın gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial’ın detaylı verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 16 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi birçok veri, markaları rasyonel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor. 

Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial’ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar’ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands markaları, rakiplerini ve sektörleri objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.
 

Etiketler: BoomSocial, sosyal medya


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