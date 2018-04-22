Soçi'de böcek istilası nedeniyle acil durum ilan edildi

Görüldüğü her yerde hızla yayılan ve tüm tarım ürünlerine zarar vererek ülkelerin tarım gelirlerine büyük darbe vuran mermer böcekleri şimdi de Rusya’da görüldü.

Gürcistan ve Abhazya’da 2014 yılından beri büyük mücadele verilen böcekler nedeniyle özellikle Abhazya’da karantina çalışmaları yapılıyordu. Geçtiğimiz aylarda Rusya, Abhazya ile sınır kapısını kapatmış, ardından Abhazya, Gürcistan ile sınır kapısını kapatmıştı. Tarımsal ürünlere kontrollü geçiş uygulayan Rusya, 10 Nisan tarihinde bu ambargoyu kaldırmıştı. Abhazya’ya sınır şehri olan Soçi’de görülen mermer böceklerinin hızla yayıldığı öğrenilirken, Krasnador bölgesinde acil durum ilan edildi. Böceklerle mücadele için 2 milyar ruble bütçe ayrıldığı, belediyelere özel talimatlar verilerek zararlı böceklere karşı kimyasal ilaçlama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Soçi’nin de dahil olduğu Krasnador bölgesi Rusya’nın tarım bölgesi olarak biliniyor.