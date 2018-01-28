Diğer
Kategoriler

Soçi'de kritik zirve

Kongrenin en önemli gündem maddelerini siyasi geçiş, adil ve tarafsız seçimler ve yeni anayasa oluşturuyor.

Soçide kritik zirve

28 Ocak 2018 06:16

Suriye’de iç savaş yedi yıldır devam ederken ülkenin geleceği Rusya’nın Soçi kentinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde masaya yatırılacak. Astana sürecinde Türkiye, İran ve Rusya'dan oluşan garantör ülkeler bloku Suriye'yi temsil eden taraflarla masaya oturacak. Kongrenin en önemli gündem maddelerini ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması, siyasi geçiş, adil ve tarafsız seçimler ve yeni anayasa oluştururken, Ankara, kongrede elde edilecek kazanımların BM gözetiminde düzenlene Cenevre sürecine bağlanmasını bekliyor. Bu arada Suriyeli muhalefetinin siyasi ayağını oluşturan Müzakere Yüksek Komitesi kongreye katılmayacağını açıkladı. Ancak Suriyeli silahlı muhaliflerin temsilcileri (ÖSO) söz konusu kongreye katılıyor. Ayrıca Türkiye’nin çabalarıyla PKK’nın Suriye uzantısı PYD’den temsilciler de kongrede yer almayacak. Zirveye BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan’da da resmî olarak davet edildi. Bu kapsamda toplam bin 500 - bin 600 arasında bir davetli listesi oluşturuldu.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: soçi zirvesi, soçi zirvesi ne oluyor, soçi zirvesi nedir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç