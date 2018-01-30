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Soçi’de Suriyeli muhaliflerden Lavrov’un konuşmasına müdahale

Soçi’de başlayan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’ın konuşması Suriyeli muhaliflerin Rusya karşıtı sloganlarıyla bölündü.

Soçide Suriyeli muhaliflerden Lavrovun konuşmasına müdahale

30 Ocak 2018 14:38

Rusya’nın Soçi kenti Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Rusya ve İran heyetleri başkanlarının yanı sıra bin 600 Suriyeli delegenin katılacağı kongrenin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor. Kongre’nin TSİ 10:00’da başlaması bekleniyordu ancak bazı davetlilerin beklenmesi nedeniyle kongre daha geç başladı.

Kongre’de açılış konuşmasını Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov gerçekleştirirken, Lavrov’un konuşması Suriyeli muhalifler tarafından protesto edildi. Rus kanallarında canlı olarak verilen Lavrov’un konuşması muhaliflerin sloganlarının ardından kesildi. Delegelerden bazıları Rusya’yı Suriye’de sivilleri öldürmekle suçlarken, Lavrov izleyicilere seslenerek sessiz olmalarını istedi. Bazı delegelerin Rusya karşıtı slogan atmasının ardından diğer delegele de Rusya’ya destek ve teşekkür sloganları attı.

Sloganların Arapça ve Rusça atıldığı ifade edildi. 

Şehriyar İmanbeyli

 

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