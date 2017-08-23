Sodalı Mavi Gölde yüzmek için akın akın geliyorlar

Turizme açıldığı günden bugüne binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen Mavi Göl, sosyal paylaşım sitelerinde sergilenen fotoğrafları ise paylaşım rekorları kırdı.

Mavi Göl ve Kuzalan Tabiat Parkı sayesinde Giresun ve Dereli tirizim de altın yılını yaşadığını belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, “Mayıs ve Nisan ayları çok yağışlı gitmesine rağmen, ayrıca Ramazan Bayramından yoğun bir geliş olmamasına rağmen beklemediğimiz yoğun bir akım oldu hem hemşehrilerimiz hem de Türkiye’nin 4 yanından. Bu doluluk sayesinde tesislerin yetersiz olduğunu ve eksiklerimizin olduğunu fark ettik. Şuanda Trabzon’da Rize’de ve Türkiye’nin büyük şehirlerinde olduğunu gibi yaylalarımızda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Buda bizi fazlası ile memnun ediyor” dedi.

“Mavi Göl’ü bizde turistlerin sayesinde öğrendik”

Mavi Göl’ün doğa severlerin beğenisine sunulmasıyla beklenmedik bir akıma uğradıklarını kaydeden Şenlikoğlu, “Kümbet, kulakkaya, Bektaş bilinen destinasyon alanlarıydı çok yoğun bir geliş var bu bölgelere ayrıca bu sene Milli Parkların ve Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin katkılarıyla Dereli'deki ‘Mavi Göl ve Kuzalan Tabiat Parkı’ turizm severlerin hizmetine sunuldu. Bizde mavi gölü çok bilmiyorduk ama 3 yıldır keşfedilmiş bir bölge. Sosyal medyada insanlar çok daha iyi biliyorlar. Onların sayesinde bizde öğrenmiş olduk. Bu da neyi gösterdi Dereli'de her gün yeni bir yerin keşfedildiğini” ifadelerini kullandı.

“Giresun’un en büyük turizm potansiyeli bizim ilçemizde” diyen Başkan Şenlikoğlu, ”Türkiye’nin 4 bir yanından gelen tur otobüsleri var. Giresun’un bir sihir var bunu bulmaya geliyorlar. Şuanda yetkililerin belirttiği rakam 600 tur otobüsü geldi ve günlük 8-9 tur otobüsü geliyor. Konaklama şansı bulanlar konaklıyor yatak sayıları az olduğu için kalmak isteyenleri ağırlayamıyoruz seneye eksikleri giderip inşallah ağırlayacağız” diye konuştu.

Mavi Gölü görmek için İstanbul’dan otostopla gelen Sinoplu Can Ustaoğlu, gölü sosyal medyada gördüğü ve buraya kamp atıp yüzmek için geldiğini söyledi.

Resul Yanbul