Sofiane Feghouli bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de oynadı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye bu sezon ilk kez 11'de şans verdi. Feghouli, en son geçtiğimiz hafta deplasmandaki Akhisarspor maçında 82. dakikada oyuna girdi. Başarılı futbolcu, ligde ise en son geçen sezonun son maçında Göztepe karşısında 11 başlamış, 64. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bırakmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon TFF Süper Kupa maçında Akhisar mücadelesinde de 11'de görev aldı. Cezayirli futbolcu, 83. dakikada yerini genç futbolcu Yunus Akgün'e bıraktı.

Oğuzhan Ort

