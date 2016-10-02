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Şoför çiftin gelin arabası belediye otobüsü oldu

Adana'da Büyükşehir Belediyesi otobüsünde şoförlük yapan ve birbirleriyle tanışıp evlenmeye karar veren Nesin İşçimen ile Özhan Taşkın’ın gelin arabası da kullandıkları belediye otobüsü oldu.

Şoför çiftin gelin arabası belediye otobüsü oldu
Şoför çiftin gelin arabası belediye otobüsü oldu - Foto Galeri

02 Ekim 2016 14:34
Şoför çiftin gelin arabası belediye otobüsü oldu - Tıkla İzle

Adana'da Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce tanışan Özhan Taşkın (33) ile Nesin İşçimen Taşkın’a (35) sürpriz yaparak gelin arabası olarak da bir belediye otobüsü tahsis etti. Çift, 01 DNF 14 plakalı belediye otobüsü önünde aileleriyle fotoğraf çektirdi.

İki yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapan Özhan Taşkın, kullandıkları otobüsün gelin arabasına dönüştürülmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Taşkın, “Nesin’i otobüs işletmesine ilk geldiğim gün tanıdım. İyi ki de tanımışım bu vesileyle yuva kurmayı kurban olduğum Allah nasip etmiş bana Nesin’i seviyorum” dedi.

7 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan gelin Nesin İşçimen de kocası Özkan’ı çok sevdiğini söyleyerek, “Böyle bir organizasyondan dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetleri Şube Müdürü Kürşat Sedefoğlu’da iki çiftin belediye personeli olduğunu ve bu yüzden böyle güzel bir sürpriz hazırladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
“Nesrin ve Özkan kardeşimiz Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Hizmetleri’nde otobüs şoförü olarak hizmet veriyorlar. Kardeşlerimizin evlilik programı vardı. Pek çok personelimiz evleniyor ama bizim için önemli olan ikisinin de bizim personelimiz olmasıydı. Bu anlamda hem bir sempati oluşturması hem de kardeşlerimizin hayatında güzel bir anı oluşturması anlamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye bu konuyu açtık. O da sağ olsun onay verdi. Çifte böyle güzel bir sürpriz hazırladık. Bende başkanımız Hüseyin Sözlü ve ulaşım daire başkanlığı adına genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.”

Daha sonra gelin Nesin Taşkın direksiyonun başına geçerek kendi gelin arabasını kullandı. Mutlu çift gelin arabası olan halk otobüsüyle Adana turu atarken Barajyolu’nda durup vatandaşlara nikah şekeri dağıtıp ardından düğünün yapıldığı İnci Oteli’ne gittiler.

Elif Ayşenur Bay
ADANA (İHA) - 


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