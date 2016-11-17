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Şoför fren yerine gaza basınca minibüs iş yerine daldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde virajı almaya çalışan minibüs şoförü, fren yerine gaza basınca bir iş yerine girdi.


17 Kasım 2016 12:47

Alınan bilgilere göre, olay Güney Mahallesi'nde yaşandı. Diyarbakır-Siverek hattında yolcu taşımacılığı yapan Selahattin Bök idaresindeki 63 EM 750 plakalı minibüs, Diyarbakır’dan aldığı yolcularla ilçe merkezinde seyir halindeyken sokak dönüşünde virajı alamadı. Fren yerine gaza basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek iki otomobile çaptıktan sonra Faruk Kızılgeçi’ye ait kombi satışı yapan iş yerine girdi. Meydana gelen kazada iş yeri ile yolcu minibüsünde hasar meydana geldi.
İş yeri sahibi Faruk Kızılgeçi olay yerinden 5 dakika önce ayrıldığını belirterek, "Bizi Allah korudu" dedi.
Kaza sırasında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, çalışanlar büyük panik yaşadı. Minibüsteki 14 yolcu şans eseri yara almazken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 


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