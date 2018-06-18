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Şoför muavini unuttu

Otobüs şoförü benzin parası ödemeye giden muavini akaryakıt tesisinde unuttu.

Şoför muavini unuttu

18 Haziran 2018 21:22

Ordu'nun Ünye ilçesinde şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firması Güzelyalı mevkiinde mola verdiği sırada akaryakıt şirketine benzin parası ödemeye giden muavini unuttu. 

Edinilen bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında Samsun'dan Ordu istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde muavinlik yapan E.B. (33), otobüs şoförünün benzin almak için durduğu akaryakıt tesisinde ücretini ödemek için aşağı indi. Bu sırada otobüs şoförünün E.B.'yi fark etmeyerek otobüsü çalıştırdığı görüldü. Yolcuların içerisinde olan otobüs tesislerden hızlı bir şekilde ayrıldı. 

İlk defa böyle bir şey başıma geldi 

Şehirlerarası seferlerde muavinlik yaptığını söyleyen E.B.," Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Samsun'dan Ordu'ya gidiyorduk. Otobüse benzini aldık. Parayı da ödemek için tesisin market bölümüne girdim. Bu sırada aniden hareketlenen otobüs beni bırakarak hızlı bir şekilde ayrıldı. Gülsem mi ağlasam mı. Ben de bana şaka yapıyor zannettim" dedi.
Otobüsün bıraktığı muavin ise bir süre sonra aynı istikamette giden minibüse binerek otobüse yetişmeye çalıştı.  

Hamza Alp
 

 

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