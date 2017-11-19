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Şoför, yolcuyu otobüsten iterek aşağı attı

Bursa'da durakta bekleyen vatandaşın üzerine otobüsü kıran şoför, adamın "Engelli çocuğum var neden arabayı üstüme kırıyorsun seni şikayet edeceğim" demesi üzerine yolcuyu özel halk otobüsünden iterek indirdi. Şoför, parasını ödediği halde yolcuyu yol kenarında bırakıp olay yerinden ayrıldı.

Şoför, yolcuyu otobüsten iterek aşağı attı

19 Kasım 2017 10:53
Şoför, yolcuyu otobüsten iterek aşağı attı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde Üniversite-Yunuseli hattında çalışan özel halk otobüsü, Küçük Sanayi durağına hızlı bir şekilde girdi. Bunun üzerine durakta bekleyen yolculardan biri kartı okutup otobüse binip otobüs şoförüne "Kardeşim benim engelli çocuğum var otobüsü neden üstüme kırıyorsun benim canımın hiç mi kıymeti yok seni şikayet edeceğim" demesi üzerine oturduğu yerden kalkan şoför yolcuyu kolundan tutarak otobüsten indirdi. Otobüste bulunan diğer yolcular ne kadar ayırmak isteseler de otobüs şoförü adamı iterek zorla otobüsten indirdi. Otobüse binen yolcu, "Ben paramı verdim bindim. Ben sana küfür ettim mi, ben sana hakaret ettim mi, neden bana vuruyorsun" diyerek kendini savunurken şoför yolcuyu tekrar tartaklamaya başladı. Otobüs şoförü adamı ana yol kenarında bırakıp kapıları kapattı. Yolcunun parasını vermesine rağmen yolcuyu otobüse almayarak olay erinden ayrıldı. Olanlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Serkan Akkuş

Etiketler: bursa, otobüsten itme, şoför, yolcu

 

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