Şoföre yumruk attı, minibüs kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi İkinci Ticari Yol Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, Bayramyeri-Fatih Mahallesi hattında şoförlük yapan Ali Ergen’in (52) kullandığı 20 M 0578 plakalı minibüse, Y.Ç. yolcu olarak bindi. İkinci Ticari Yol Caddesi’ne gelindiği sırada Y.Ç., araçtan inmek istedi. Ancak şoför Ali Ergen, minibüsü durdurmak için uygun yer ve durak olmadığını söyledi. Bunun üzerine Y.Ç. ile şoför arasında araç hareket halindeyken tartışma çıktı. Araçtaki kamera ile kaydedilen olayda yumruklu saldırıya maruz kalan şoför, kontrolünü yitirdiği minibüs ile önündeki başka bir minibüse çarptı. Minibüsün sol önünde hafif hasar meydana geldi.

Yüzünde kanama olan Ali Ergen, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Saldırı anı ise minibüsün güvenlik kamerasına kaydedildi.