Diğer
Kategoriler

Şoföre yumruk attı, minibüs kaza yaptı

Denizli’de bir minibüs şoförü, müşterisini istediği yerde indirmediği için dayak yedi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, minibüs önündeki araca çarptı.

Şoföre yumruk attı, minibüs kaza yaptı

02 Ağustos 2017 16:46
Şoföre yumruk attı, minibüs kaza yaptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi İkinci Ticari Yol Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, Bayramyeri-Fatih Mahallesi hattında şoförlük yapan Ali Ergen’in (52) kullandığı 20 M 0578 plakalı minibüse, Y.Ç. yolcu olarak bindi. İkinci Ticari Yol Caddesi’ne gelindiği sırada Y.Ç., araçtan inmek istedi. Ancak şoför Ali Ergen, minibüsü durdurmak için uygun yer ve durak olmadığını söyledi. Bunun üzerine Y.Ç. ile şoför arasında araç hareket halindeyken tartışma çıktı. Araçtaki kamera ile kaydedilen olayda yumruklu saldırıya maruz kalan şoför, kontrolünü yitirdiği minibüs ile önündeki başka bir minibüse çarptı. Minibüsün sol önünde hafif hasar meydana geldi.

Yüzünde kanama olan Ali Ergen, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Saldırı anı ise minibüsün güvenlik kamerasına kaydedildi.

Etiketler: Denizli, yumruk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!