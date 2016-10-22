İstanbul Gelişim Sanat ekibi sıkça yaşanan trafik kazalarında dikkat çekti.Dün bilindiği üzere Çamlık-Ayrılık Çeşme hattında İETT şoförüne saldırı olmuş, 4 kişi tarafından kolu kırılmıştı.İşte bu noktada sürekli olarak bu sosyal sorunları iyileştirmek adına Zahrettin Çelik’in yazıp yönettiği ‘Kazasız Kul Olmaz ’oyunuyla trafik kuralları ile ilgili televizyon ve tiyatro projeleri yürütmekteler. Ekip, sıkça yaşanan otobüs, metrobüs, taksi, minibüs hadiselerine dikkat çekmek için görüşlerini aktardı.

Çelik, şoförlerin yolculardan gördükleri şiddet çok tehlikeli hal alıyor Seyir halindeyken böyle bir tartışmanın yaşanması halinde Allah korusun fatura bütün yolculara yansıyabilir.

Şoförler emanet canlar da taşıdığı için üzerinde on defa düşünülmesi gereken bir olgu. Her birkaç günde bir olay çıkıyor şoförler kask mı taksın, zırh mı kuşansın.. bu şekilde yürümez.

İstanbul Gelişim Sanat olarak şunu öneriyoruz: Yetkili makamlarca şiddeti uygulayan kişiler meydanlardaki led ekranlarında afişlerde ifşa edilsin. Biz, cezadan değil gelişimden yanayız.

