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Şoförü fenalaşan halk otobüsü araçları biçti

Şişli’de seyir halindeyken şoförünün fenalaşması sonucu kontrol çıkan halk otobüsü önce trafik ışıklarına ardından ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Otobüsün önündeki motosiklet sürücüsü ve simitçi ise ölümden son anda kurtuldu.

Şoförü fenalaşan halk otobüsü araçları biçti

02 Ekim 2016 13:57
Şoförü fenalaşan halk otobüsü araçları biçti - Tıkla İzle

Kaza, 21 Eylül’de saat 16.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli’den Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan Sultan Sarı idaresindeki 34 UIV 44 plakalı 2 katlı halk otobüsü, şoförün aniden fenalaşması sonucu kontrol çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, içerisinde yolcularla birlikte trafik ışıklarını altına alarak 150 metre ilerledikten sonra ışıklarda bekleyen 4 aracı ve motosikleti ezerek durabildi. Kazada yaralanan 3 kişi ve şoför Sarı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet sürücüsü ve simitçi ölümden son anda kurtuldu
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan otobüs önce trafik ışıklarına çarparak altına alıyor. İlerlemeye devam eden otobüs trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpıyor. Araçlara çarpmasına rağmen ilerlemeye devam eden otobüs bu seferde önündeki motosiklete çarpıyor. Otobüs motosiklete çarpmadan önce motosiklet sürücüsü simitçinin uyarısıyla son anda kaldırıma atlıyor. Kaldırımda bekleyen simitçi ise mutlak bir ölümden kurtuluyor. Motosiklete çarpmasına rağmen durmayan otobüsü dışarıdan otobüse atlayan bir vatandaş el frenini çekerek durduruyor.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken, fenalaşan halk otobüsü şoförünü Sarı’nın taburcu edildiğini öğrenildi. 

Doğan Can Cesur


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