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Şoförün dikkati faciayı önledi!

Afyonkarahisar’da bir tur otobüsünde çıkan yangında faciadan dönülürken, yolcular şoförün ve görevlerin dikkati ile arka tarafı bir anda alev alan otobüsten hemen tahliye edildi.

Şoförün dikkati faciayı önledi!

08 Temmuz 2017 22:53

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Yangın, Denizli’den Karadeniz Bölgesi turuna gittiği belirtilen ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 20 PK 320 plakalı yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüsün motorunun bulunduğu arka kısmından dumanlar yükselmeye başlamasının üzerine şoför aracı yolun sağ tarafına çekerek hemen yolcuların inmesini istedi. Ardından durum hemen itfaiye ve polise bildirilerek yardım istendi. Bu sırada dumanların bulunduğu kısımdan alevler çıkmaya başladı. Ardından kısa sürede olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralan olmazken, yangın esnasında ayrıca yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Otobüste bulunan yolcular ise olay yerine gelen başta bir otobüsle gönderildi.

Hayati Kanat


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