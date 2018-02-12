Şoförün dikkati kablo hırsızlarını yakalattı

21 Ocak 2018 tarihinde Altınordu ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde ve 2 Şubat 2018 tarihinde Gökömer Mahallesi'nde meydana gelen toplam 650 metre telefon kablosunun çalınması olayının failleri her yerde aranırken 9 Şubat günü Mesudiye ilçesi Arpaalan Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir sürücü yoldan görülecek bir şekilde boş arazide siyah minibüs yanında 3 şahsın kablo yaktıklarını gördü. Durumu Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler olay yerine gitti. Söz konusu şahıslara rastlanılmazken Sivas’ın Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

Yapılan araştırma neticesinde yakılan kabloların Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaalan-Yenice Mahallesi arasında çalındığı belirlendi. Olayın faillerinden A.O. isimli şüpheli, Ordu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerinin takibi, İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonu sonucunda Ordu Organize Sanayi Bölgesi girişinde araç içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrasında devam eden araştırmalar sonucunda diğer şüpheliler M.T. ve N.O. kıskıvrak yakalandılar. Olayın faillerinin Aydınlık ve Gökömer Mahallelerinde çalışan kabloların da failleri olduğu belirlendi.

Metin Akyürek