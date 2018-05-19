Sofradan bıçağı kaptı, katliam yaptı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza S. dün lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ile oğlu Süleyman’ı (15) alarak birkaç gün önce eşi Havva S.’yi de (40) gittiği Evciler köyündeki babası Hasan S.’nin (70) yanına gitti.

Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Hamza S., iftar vakti cinnet getirince önce sofradan kaptığı ekmek bıçağını eşi Havva S.’nin boğazına sapladı. Ardından tabancasına davranıp eşi babası ve 2 çocuğuna kurşun yağdırdı.

Komşularının silah sesleri duyması üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler kapı ağzında Havva S.’nin, evin içerisinde ise baba Hasan, çocuklar Rümeysa ve Süleyman S.’nin cenazeleri ile karşılaştı. Cenazeler olay yerine gelen ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken katil zanlısı Hamza S. ise önce silahı bırakması için kendisine telkinde bulunan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"HUZURLUYUM, GÖREVİMİ YAPTIM"

Jandarmadaki sorgusu devam eden Hamza S. verdiği ilk ifadesinde "Huzurluyum, çünkü görevimi yaptım" dediği öğrenildi. Öte yandan Hamza S.’nin annesinin kolundan ameliyat olduğu ve bir süredir Karacabey Devlet Hastanesinde yattığı, olay esnasında evde olmadığı öğrenildi. Köylüler "iyi ki annesi evde değildi, olsaydı onu da öldürecekti" diye konuştu.

Öte yandan yaşlı kadın kaldığı hastaneden bu sabah taburcu edilerek köyüne götürüldü. Havva S.’nin ailesinin Bursa Adli Tıp Kurumu önündeki acılı bekleyişi ise devam ediyor. Acılı aile cinayetin neden işlediğini ile ilgili bir bilgileri olmadığını, ailenin maddi durumumun iyi olduğunu belirterek cenazelerin adlı tıp kurumundan alındıktan sonra defnedileceğini söylediler.

Derya Evren - Burak Türker