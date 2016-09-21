Global 3 boyutlu kamera piyasasının 2021 yılı itibariyle 10.8 milyar Amerikan Doları seviyesine ulaşması öngörülürken, SoftKinetic firması dünyanın en ince yüksek çözünürlüklü ToF kamerası niteliğindeki Depth Sense 541’i tanıttı. DS541, kontrastsız objeler de dahil olmak üzere aşırı seviyede düşük ışıklı şartlarda en hızlı ve çok noktalı otomatik odak performansı sergiliyor. Sonraki nesil mobil imge oluşturma amaçlı optimize edilen çözüm, DSLR kalitesinde alan derinliği ve arka plan değişimi sağlıyor ve AR/VR doğal el etkileşimine ve konum esaslı oyunlar, iç mekan navigasyonu ve 3 boyutlu tarama gibi engelleyici uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Firmanın eş kurucusu Eric Krzeslo, "Mobil teknoloji inovasyonu, artan müşteri beklentileriyle birleştirildiğinde el aygıtları ve giyilebilir teknolojilerde 3 boyutlu görüntü inovasynuna yönelik talebin artmasına sebebiyet vermiştir. Konum esaslı genişletilmiş realite oyunların artışı, 3 boyutlu teknolojinin daha küçük alanda daha fazla özellik ve kapasiteyle sağlanmasını gerektirmektedir. Firma, ToF teknolojisinde yenilik sağlamıştır ve bizler geniş çaplı platformlar için en iyi 3 boyutlu derinlik algılayıcı donanım ve yazılım çözümlerini sağlamaya devam etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

DS541, en yeni DepthSense ToF mimarisine ve özelliklerine sahip

En iyi derinlik çözünürlüğünü sağlayan mikro lenslere sahip 10µ piksel, ¼ inç sensör, hem dış mekan, hem de ekstra kapalı derinlik yakalama için HDR sensörü, en düşük geçime zamanı için MIPI arayüzü, en küçük biçim faktörü ve en yüksek verimlilik seviyesi için yenilikçi lens tasarımı gibi özelliklere sahip. DS541, şu anda numune halinde sergilenmekte olup, seri üretimin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Sınırlı sayıda kullanıcı, DS541’in üstün performansını basitleştirilmiş entegrasyon ve önemli time-of-flight (zaman ölçme) teknolojisini 26-27 Eylül 2016 tarihlerinde Kaliforniya’da San Jose’de gerçekleştirilecek iki günlük DepthSense seminerinde deneme şansı yakalayacak.