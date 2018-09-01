Diğer
Kategoriler

Sofuoğlu'nun motosikletini 10 kişi zor taşıdı, renkli görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Gençlik Kollarının hazırladığı 'Kampüse Hoş Geldin' projesi kapsamındaki reklam filminin çekimleri sırasında aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile eski milli motosikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi, Sofuoğlu'nun motosikletini taşıdı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sofuoğlunun motosikletini 10 kişi zor taşıdı, renkli görüntüler ortaya çıktı

01 Eylül 2018 15:01
Sofuoğlu'nun motosikletini 10 kişi zor taşıdı, renkli görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

AK Parti Gençlik Kolları, 'Kampüse Hoş Geldin' projesi kapsamında reklam filminin startını verdi. 'Biz de seni bekliyorduk' sloganıyla 2016 yılından itibaren başlatılan 'Kampüse Hoş Geldin' projesi, üniversiteye yeni gelen öğrencilere rehberlik yaparken, reklam filmi çekimleri bir aydır devam ediyor.
Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul gibi dört farklı ilde gerçekleştirilen çekimlerde, kentin en önemli noktaları ve belirlenen alanlar yer alıyor. Planlı ve titizlikle devam eden reklam filmi çekiminde, AK Partili milletvekilleri de rol aldı.

Milletvekilleri arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yer aldı. Sofuoğlu, çekimler sırasında motosikletini de getirdi ve reklam filminde kullandı.

Şampiyonun motorunu 10 kişi zor taşıdı

İzmir'deki çekimler sırasında ise Kenan Sofuoğlu’nun bir sahne için motosikletinin yüksek bir alana taşınması gerekiyordu. Bu nedenle yönetmen ve ekip, el birliğiyle onlarca ağırlıktaki motorun kaldırılabileceğini söyleyince iş başa düştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın ve Kenan Sofuoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi, eski motosikletçi ve yeni milletvekili Sofuoğlu’nun motoruna el verdi ve merdivenlerden çıkarılmasına yardım etti. Sofuoğlu’nun motosikletinin taşındığı anlar hem eğlenceli, hem de renkli dakikalara sahne oldu.

Reklam filminin ise 1 hafta içerisinde yayımlanacağı öğrenildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç